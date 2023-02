Noemi incinta di Totti? L'indizio in bella vista che accende il sospetto

Insieme al ristorante

La coppia si era data appuntamento in un ristorante della capitale. Totti è arrivato in scooter con il figlio Cristian, Noemi si è presentata con la sua autovettura insieme con la primogenita e un amico di famiglia. La donna ha però lasciato una cartella medica in bella vista nella sua autovettura. Il particolare non è sfuggito ai paparazzi, che hanno fotografato tutto, alimentando il gossip.