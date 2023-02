Totti e Noemi, ecco cosa faranno per il primo San Valentino ufficiale

Primo San Valentino ufficiale per la coppia Totti-Noemi. I due sono in viaggio per una destinazione ancora misteriorsa ma, considerando che sono in treno, non dovrebbe essere troppo lontana da Roma. In ogni caso, la coppia è partita oggi e Noemi ha pubblicato una storia in treno, taggando Totti, in cui ha immortalato un tavolino di un treno con un succo di frutta e della frutta secca. Come didascalia la scritta: "Buon San Valentino a tutti". Per loro, da coppia a tutti gli effetti, sarà speciale.