Noemi Bocchi torna sulla malattia: "Ho paura dell'intervento"

"Grazie per le vostre parole di vicinanza. Grazie per aver capito cosa io realmente sentissi il bisogno di comunicare e il perché". Con un lungo post su Instagram, Noemi Bocchi ha ringraziato tutti i followers che e hanno dimostrato vicinanza negli ultimi giorni. La compagna di Francesco Totti aveva dichiarato di soffrire di diastasi addominale. "Grazie per avermi rassicurato. So bene che la patologia che ho è solo invalidante e può essere curata... tuttavia l'intervento chirurgico spaventa me così come spaventa ognuna di voi".