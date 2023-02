Totti, il saluto a Costanzo in forma privata prima di partire con Noemi

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono partiti per la settimana bianca. Sono andati a Madonna di Campiglio con i figli, approfittando della chiusura di alcune scuole in questo periodo. Chanel, la seconda figlia di Francesco e Ilary Blasi, ha pubblicato alcune storie su Instagram e lo stesso ha fatto stamattina Noemi che ha voluto immortalare il risveglio innevato.

Totti, l'ultimo saluto a Costanzo

Oggi, quindi, Francesco non sarà a Roma al funerale di Maurizio Costanzo. Lo ha salutato, insieme alla famiglia, nei giorni scorsi in forma privata: era, infatti, venerdì sera alla camera ardente alla clinica Paideia. Visto il rapporto fortissimo che aveva con Costanzo, a Totti è stato concesso di salutarlo come uno di famiglia.