"Noemi Bocchi è identica a Ilary". La foto che fa scatenare i social

I commenti sui social

Numerosi i commenti dei followers: "Per un attimo pensavo fosse un post di Ilary", ha scritto un'utente. "Secondo me ha pubblicato per sbaglio un'immagine della Blasi", ha scherzato un'altra ragazza. "Certo che somiglia e lei, altrimenti Totti non l'avrebbe nemmeno notata", ha aggiunto un'altra. Ma c'è anche chi ha preferito tagliare corto. "Io l'ho conosciuta di persona dieci anni fa ed è molto più bella di Ilary".

