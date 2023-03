L'incredibile indiscrezione su Totti e Noemi: "Erano pronti a sposarsi". Ma Ilary Blasi....

ROMA - Dopo il mancato accordo sul divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi la palla passa al giudice e sono stante le questioni da affrontare prima che i due possano definitivamente voltare pagina, dall'aspetto economico per finire all'affidamento dei figli. Problemi che per il momento impedirebbero all'ex capitano della Roma di coronare un suo sogno: quello di sposare la nuova compagna Noemi Bocchi.