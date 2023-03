Noemi e Totti a Dubai diventano supereroi: il VIDEO con Hulk è virale 

Francesco Totti e Noemi: una coppia tutta da ridere. Lo storico capitano della Roma e la compagna sono a Dubai, dove lui è impegnato in un torneo di padel (tappa dell'EA7WLPTOUR), e sono in un negozio di giocattoli all'interno di un mall, probabilmente a scegliere qualcosa per Isabel, la terza figlia di Totti che oggi compie sette anni. Noemi lo cerca, lo riprende, lo chiama. Solo che quando dice: "Francesco" Totti si gira, ma non è più lui: indossa una maschera di Hulk e si regala anche un urlo stile super eroe. Un video divertente, spensierato, che racconta molto della nuova quotidianità di Totti, sereno insieme a Noemi.