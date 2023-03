Noemi, FOTO hot su Instagram subito eliminata: c'entra Totti? VIDEO

Noemi Bocchi, fidanzata di Francesco Totti, lo scorso fine settimana era in vacanza con lui a Dubai. Totti era impegnato in un torneo di padel, la compagna era al suo fianco tra mare, sport e shopping. Durante un momento di relax in camera Noemi ha pubblicato una sua foto i bikini ma l'ha eliminata pochi secondi dopo. Troppo tardi perché qualcuno ha fatto in tempo a fare lo screnshot e l'immagine è diventata comunque virale. Non è chiaro se Noemi l'abbia tolta perché Francesco sarebbe stato geloso o perché non voleva alimentare polemiche, ma certo ha messo in mostra un fisico scolpito e definito.