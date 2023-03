Noemi Bocchi e la diastasi: quando e dove si opera e le sue parole

Noemi e la diastasi, quando e dove si opera

Noemi si opererà domani alla clinica Mater Dei e ad operarla sarà il dottor Giovanni Giugliano: "Ultimi preparativi. Domani, per me, sarà un giorno molto importante - ha scritto Noemi su Instagram -. Dottore sto arrivando, felice di aver scelto lei". A corredo di queste parole le immagini in cui la compagna di Totti, in tuta, prepara la borsa (griffata) per andare in ospedale.