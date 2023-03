Noemi Bocchi e la diastasi, c'è l'operazione per la compagna di Totti: le sue parole

Noemi Bocchi , la compagna di Francesco Totti, si è operata questa mattina per la diastasi addominale. E' stata lei stessa a volerlo dire ai suoi follower, pubblicando una foto su Instagram insieme al dottore che ha eseguito l'intervento. L'immagine è precedente all'operazione .

Noemi Bocchi, le parole prima dell'operazione

Queste le parole di Noemi prima di andare in sala operatoria: "Scendiamo in sala operatoria dottor Giovanni Giugliano". A corredo una sua foto con il dottore in cui Noemi appare serena e sorridente.