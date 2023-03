"Totti sta cercando una casa nuova per stare con Noemi e i figli"

ROMA - Una nuova casa nella zona a sud della capitale. Francesco Totti e Noemi Bocchi starebbero pensando di lasciare la loro attuale abitazione (in zona Vigna Clara, a Roma Nord), per trovarne un'altra, in zona Eur. A svelarlo è Alex Nuccetelli, pr romano e grande amico dell'ex capitano della Roma. "So che Francesco ha un altro progetto: vorrebbe prendere un'altra casa non distante da dove stava prima, all'Eur, Mi ha detto che deve trovare gli spazi necessari, perché ora sono tanti. Lui ha tre figli, Noemi due. Che tra l'altro vanno molto d'accordo", ha dichiarato in un'intervista a Novella 2000.