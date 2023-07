Totti e le chiavi dei Musei Vaticani: tutto sulla visita privata con Noemi

Una visita speciale, per un giocatore speciale. La giornata di Francesco Totti, in compagnia della sua Noemi , è stata caratterizzata dalla sacralità della visita ai Musei Vaticani. Lo storico capitano ha avuto l'onere e l'onore di ricevere da Gianni Crea , il clavigero dell'importante museo, le chiavi della Cappella Sistina chiudendo la porta della stessa facendo, ridendo, una delle sue classiche battute: "Le lascio attaccate?".

Totti e Noemi, sorpresa speciale per Francesco

L'emozione di Totti

Totti ha avuto un attegiamento diverso dal solito, era la prima volta che visitava i Musei Vaticani e l'importanza del momento lo ha colpito particolarmente. Le consuete battute non sono mancate nemmeno in quest'occasione ma la sacralità del momento ha portato l'emozione sul volto dello storico capitano della Roma. La visita, organizzata dal pr Matteo Alessandrini, è avvenuta in compagnia di Noemi e di altri amici.