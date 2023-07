Totti e Noemi innamorati pazzi a Sabaudia: i dettagli della loro vacanza

Totti e Noemi Bocchi insieme a Sabaudia

Con i volti sorridenti, Totti e Noemi "sono entrati in acqua nonostante il mare grosso e hanno iniziato a giocare come una coppia di ragazzini, - racconta sempre Chi - con il cuore fibrillante d’amore e tanta voglia di divertirsi insieme. Ed ecco che due palleggi in compagnia di amici diventano subito competizione, quella che piace a entrambi, e gli sfottò reciproci il pretesto per azzuffarsi, stringersi, abbracciarsi, avvinghiarsi come polipi".

Totti e Noemi Bocchi giocano a padel

A Sabaudia Totti e Noemi Bocchi si sono concessi pure una partita a padel, sport che li ha fatti conoscere e innamorare. I due si sono recati in un centro sportivo della città per giocare insieme.