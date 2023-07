Mare, sole, amore per Francesco Totti e Noemi Bocchi. Dopo Sabaudia, la coppia è approdata a Ponza, come mostrato su Instagram. L'ex capitano della Roma ha condiviso un video in cui è a bordo di un'imbarcazione insieme alla compagna. Ci pensiamo domani, la canzone di Angelina Mango, accompagna il filmato. Un anno dopo aver confermato la relazione, Totti e Noemi sono più innamorati e complici che mai.