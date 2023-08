Totti e Noemi, fuga d'amore in Africa: ecco dove sono andati

Dopo tanti anni in cui trascorreva le estati solo a Sabaudia, Francesco Totti lascia momentaneamente la sua villa al mare e vola con la compagna Noemi Bocchi in Africa. In Madagascar per la precisione. I due hanno condiviso alcuni scatti durante un safari in cui hanno immortalato animali e un romantico tramonto. E altre immagini pubblicheranno nei prossimi giorni per quella che è una delle prime vacanze romantiche di coppia. Singolare che, un anno fa, fu Ilary Blasi a fare un safari in Africa subito dopo l'annuncio della separazione da Totti: con lei, in Tanzania, i figli e la sorella.