Totti e Noemi, vacanza d'amore prima della grande battaglia

Giorni di amore, relax e spensieratezza per Francesco Totti e Noemi Bocchi, che sono volati in Sudafrica per una romantica vacanza a due, senza figli al seguito. Una sorta di luna di miele con la quale rigenerarsi in vista dell'autunno, che sarà tutt'altro che facile per la coppia. A settembre, infatti, l'ex calciatore tornerà in tribunale per la separazione da Ilary Blasi. E, secondo indiscrezioni, il team legale della conduttrice avrebbe chiesto la presenza di Noemi in aula: secondo Ilary la Bocchi sarebbe stata la causa della fine del suo matrimonio con Totti.