Totti e la dedica d'amore per i 35 anni di Noemi Bocchi

Totti festeggia il compleanno di Noemi Bocchi

Non è chiaro dove Noemi Bocchi festeggerà il suo compleanno. Quel che è certo è che è significativa la strofa condivisa da Francesco Totti sul suo account Instagram: "La tua bellezza è furiosa e nobile, è qualcosa che somiglia alla parte migliore di me". Una vera e propria dedica d'amore per un legame che oggi appare indissolubile.