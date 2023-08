Totti, festa a sorpresa per Noemi ad Abu Dhabi

ABU DHABI (Emirati Arabi Uniti) - Serata speciale per Francesco Totti e Noemi, la compagna dell'ex capitano della Roma. La coppia si trova insiema ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti. Durante la cena è comparsa una torta e i due hanno riso e scherzato perché Totti ha preso in contropiede Noemi, che forse non si aspettava di festeggiare così il suo compleanno.