Totti e Noemi ancora al mare: l'amore è più forte che mai

Francesco Totti e Noemi Bocchi più innamorati che mai. La flower designer ha condiviso tra le storie Instagram un altro scatto insieme all'ex calciatore della Roma. Al mare, in acqua, lui abbraccia dolcemente lei che manda un tenero bacio in direzione dello smartphone. "Noi", scrive la 35enne con tanto di cuore. Foto subito repostata dall'ex marito di Ilary Blasi. La coppia è più unita che mai e secondo qualcuno non è escluso in futuro un matrimonio. Di recente Totti e Noemi hanno trascorso qualche giorno di vacanza a Ponza, insieme al primogenito di Francesco, Cristian e alla sua fidanzata Melissa Monti.