Totti, la sorpresa a 5 stelle organizzata da Noemi in Costa Azzurra: tutti i dettagli

Tutte le foto sono sul settimanale "Chi". I dettagli anche. E raccontano di una coppia sempre più unita e di una famiglia allargata. Francesco Totti, dopo aver assistito a Genova alla disfatta della Roma, è andato a Montecarlo dove la compagna, Noemi Bocchi, ha organizzato per lui un week end lungo con mille sorprese per il compleanno. Su "Chi", che gli dedica la copertina, si legge che è stata lei a noleggiare uno yatch a cinque stelle in cui trascorrere il fine settimana tra Monaco, Cannes e Antibes. Con loro i due figli di Noemi e le figlie di Totti, Isabel e Chanel con il fidanzato Christian Babalus. All'appello mancava solo l'altro Cristian, Totti, primogenito di Francesco e Ilary Blasi, rimasto tra Frosinone e Roma per impegni calcistici e scolastici. A completare la famiglia allargata Giancarlo Pantano, storico amico di Totti, con moglie e figlio.