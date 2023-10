Totti, che sogno: gioca sul campo di Holly e Benji

Una partita speciale. Anche se di padel. Francesco Totti, in questi giorni in Giappone per impegni commerciali e anche un po' di relax, si è regalato una sfida con la racchetta insieme alla compagna Noemi Bocchi. Niente di eccezionale, i due amano il padel e si sono conosciuti, due anni fa, proprio così. Ma ad essere speciale è la location. Totti, infatti, ha giocato nel circolo dedicato a "Capitan Tsubasa", che altri non è che il nome del manga originale di Holly e Benji, il cartone dedicato al calcio che è stato un must tra gli Anni 80 e 90. Il cartone ha debuttato su Italia Uno nel 1986, quando Totti aveva 10 anni e lui, come tanti di quella generazione, è cresciuto guardando le partite infinite, le grandi azioni, le parate spettacolari e i campi magici, che sembravano enormi. In Giappone, anche se ora è convertito al padel, ne ha potuto vedere uno. E tornare un po' con la mente a tanti anni fa.