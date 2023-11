Totti e Noemi, ma quale crisi: dove hanno trascorso un weekend da sogno

Francesco Totti e Noemi Bocchi più uniti che mai. Di recente si è parlato di crisi tra i due ma in realtà la coppia è molto affiatata e appena può si concede qualche fuga romantica, da soli o con figli a seguito. L'ultima? All'Adler Spa Resorts e Lodges, struttura dove in passato l'ex calciatore è stato ospite con l'ex moglie Ilary Blasi.

Totti e Noemi alla spa con i figli

Qualche ora di relax e benessere per Totti e Noemi con i loro bambini. La Bocchi ha postato sui social network una foto in cui si vedono i suoi figli Sofia e Tommaso insieme a Isabel, la terzogenita di Francesco e Ilary Blasi. Nello scatto, in fondo, compare anche l'ex capitano della Roma che, in accappatoio, si mostra rilassato e sorridente.