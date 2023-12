Totti e il ritratto con Noemi Bocchi: "Lo ha messo nell'antibagno"

Il ritratto di Totti e Noemi

Nonostante Totti abbia apprezzato il regalo, ha deciso di posizionarlo vicino al bagno della nuova casa. Il ritratto, in effetti, raffigura un Totti un po' malinconico e sofferente come se avesse "un malessere che abbiamo tutti noi", come ha spiegato Iorizzo, che per realizzare l'opera d'arte ha impiegato 15 giorni, cercando di "cogliere l'uomo oltre al personaggio". "Totti ha tutto, non gli puoi regalare niente. E così questi suoi amici, di cui non posso rivelare il nome, hanno pensato di regalargli un ritratto fatto da me", ha raccontato il pittore. Noemi, invece, "è molto bella, un po’ simile a Ilary".