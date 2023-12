Totti e Noemi a New York: serata speciale per la coppia

Ancora una fuga romantica per Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia ha scelto di volare a New York, dove solo qualche settimana fa Ilary Blasi e Bastian Muller hanno festeggiato il loro primo anniversario d'amore. Totti e Noemi hanno trascorso una divertente serata al Ribalta, ristorante di cucina italiana tra i più noti in città e negli Stati Uniti e gestito da due ristoratori napoletani che hanno accolto a braccia aperte l'ex calciatore e la sua compagna.