Totti e Noemi, capodanno da brividi col paracadute alle Maldive: "Stasera Imodium"

Capodanno lontano dall'Italia, Francesco Totti ha scelto le Maldive per salutare il 2023 e accogliere il nuovo anno in grande stile. Ovviamente, l'ex capitano della Roma è andato in viaggio con la sua compagna Noemi Bocchi: i due, come testimoniato e condiviso tramite i social, hanno trascorso le ultime ore del 2023 tra le acque bellissime delle Maldive, optando anche per una gita in barca e per l'esperienza da brividi del lancio col paracadute. "Stasera Imodium", ha scherzato Totti, facendo riferimento al mal di mare provocato dalle onde ma soprattutto al giro in paracadute sull'acqua. Una battuta che ha strappato una risata ai presenti e che ha aperto col sorriso il suo 2024. Sorriso che è arrivato a esperienza terminata perché, dice Totti, "me la sono fatta sotto...".