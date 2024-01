Totti e quel messaggio social di Noemi Bocchi: c'entra la Roma

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Quest'ultima ha condiviso sui social network un momento di vita quotidiana di questa famiglia allargata che funziona alla grande: nell'immagine si vede Sofia, la figlia che Noemi ha avuto dall'ex marito Mario Caucci, che scorrazza in casa a bordo di una macchina giocattolo. La bambina indossa la maglia della Roma con la scritta Totti e il numero 10 (a X) sulla schiena e tiene il pollice in bocca e l'altra mano in alto, imitando così il celebre gesto dell'ex giocatore quando segnava con la squadra giallorossa. Noemi è da sempre una tifosa sfegatata del club capitolino.