"Totti e Noemi Bocchi lasciano l'Italia": l'indiscrezione corre sul web

Francesco Totti e Noemi Bocchi lasciano l'Italia? È questa l'indiscrezione che sta correndo sul web dopo le ultime foto della coppia in Australia pubblicate sul settimanale Chi, che fa sapere che l'ex calciatore e la compagna sono volati dall'altra parte del mondo per alcune opportunità di lavoro. "A Sydney Totti ha avuto una riunione con il partner della Camera di commercio italiano - si legge sul magazine - e nella sua agenda potrebbe aggiungersi anche l'incontro con l'allenatore della nazionale australiana. Questo viaggio potrebbe essere il primo atto del futuro lavorativo di Totti come procuratore sportivo".