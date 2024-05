Totti e Noemi Bocchi tornano in Italia: la dolce sorpresa di Isabel

Francesco Totti è tornato in Italia dopo un breve soggiorno in Australia e Cina con Noemi Bocchi per alcuni impegni di lavoro. A casa la coppia ha ricevuto una dolce sorpresa da parte di Isabel, la figlia più piccola che lo sportivo ha avuto nel 2016 dall'ex moglie Ilary Blasi . "Ben tornati", ha scritto la bambina su un foglio, con tanto di cuoricini. Noemi ha prontamente fatto uno scatto che ha poi condiviso su Instagram. La Bocchi ha instaurato fin da subito un buon rapporto con la piccola di casa Totti.

Totti e Noemi Bocchi, una famiglia allargata

Isabel Totti ha sorpreso papà Francesco con l'aiuto di Sofia Caucci, la figlia che Noemi Bocchi ha avuto dall'ex marito Mario. Le due sono molto unite e in una story Noemi ha immortalato la sua primogenita mentre prepara una valigia. A quanto pare la ragazzina è in partenza, forse per una gita scolastica, e nello scatto si vede Isabel che prova a nascondersi tra le sue cose, molto probabilmente perché non vuole separarsi da lei. Totti e Noemi sono riusciti a creare una famiglia allargata complice e affiatata.