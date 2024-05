Totti e Noemi separati: lei in Egitto lui in Messico. Cosa sta succedendo

ROMA - Francesco Totti e Noemi Bocchi lontani migliaia di chilometri. Una separazione momentanea dettata dagli impegni dei due. L’ex capitano della Roma è in Messico dove è in corso il Mondiale della Kings League. Nelle ultime ore ha postato una foto dal sapore nostalgico con Nainggolan. I due figurano nella stessa squadra, gli Stallions. E Noemi? In Egitto per una vacanza.