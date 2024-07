Totti e Noemi nel resort da sogno alle Bahamas: quanto costa una notte

ROMA - L’eccellenza ha sempre contraddistinto le sue giocate in mezzo al campo. E l’eccellenza continua a segnare la vita dell’ex capitano della Roma Francesco Totti . In questi giorni, l’ex numero dieci romanista sta trascorrendo le proprie vacanze insieme alla compagna Noemi Bocchi alle Bahamas .

Bahamas, la scelta del capitano

La scelta di Totti non è passata inosservata. Lo storico capitano della Roma ha scelto come resort “The cove at atlantis”, un esclusivissimo luxury club aperto unicamente ai vip più famosi del mondo. Un posto da mille e una notte, a mlle euro a notte. L’esclusivo resort ha numerose piscine, 21 ristoranti, 19 bar e l’immancabile casinò dove sfidare la fortuna.