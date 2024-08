Noemi Bocchi, che lusso in spiaggia con Totti: quanto costano borsa e ciabatte

SABAUDIA (Latina) - Francesco Totti e Noemi Bocchi si rilassano al mare di Sabaudia, nella villa del mitico capitano della Roma, a due passi dalla spiaggia, non lontano da Torre Paola. L'ex calciatore e la sua fidanzata sono stati sorpresi dai fotografi del settimanale Oggi, in edicola in questi giorni, mentre passeggiano e giocano a pallavolo in acqua.