Totti e Noemi a Miami: cosa ha pubblicato lei sui social dopo la bufera gossip

Francesco Totti e Noemi Bocchi a Miami. La coppia è volata all'estero dopo i gossip degli ultimi giorni sul Capitano. Gossip che il diretto interessato ha preferito non commentare. Così come la sua compagna, che si è limitata a postare in una storia la foto di un ristorante in cui quasi sicuramente ha cenato con l'ex calciatore. Si tratta della prima reazione social di Noemi dopo la bufera. Ance se in realtà la Bocchi di recente ha fatto altro: ad esempio ha cancellato le storie in evidenza con Francesco e ha limitato i commenti sul suo account dopo che è diventata facile bersaglio di alcuni hater.