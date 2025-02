Totti si diverte sulla neve con Noemi: amore a gonfie vele

Francesco Totti e Noemi Bocchi più uniti che mai. A quasi tre anni dall'inizio della loro relazione il legame tra l'ex calciatore e la compagna è più forte che mai. Di recente la coppia si è concessa una vacanza sulla neve, a Ortisei, in Val Gardena , insieme alla figlia tredicenne di lei, Sofia, e al figlio di lui, Cristian . Tutti insieme appassionatamente sugli sci come testimoniano le foto pubblicate in esclusiva su Chi. Pure Totti, che quando ancora giocava non poteva inforcare gli sci per contratto, per il pericolo di infortunarsi. Dopo l'addio al calcio giocato però l'ex attaccante non ha perso tempo e ha iniziato a prendere lezioni di sci anche se ad oggi c'è ancora da lavorare sullo stile.

Sono lontane le voci di crisi di qualche tempo fa, il rapporto tra Francesco Totti e Noemi Bocchi oggi è forte e grantico. Lei non ha mai parlato apertamente di questa relazione nonostante i pettegolezzi e le malelingue. Ha preferito dimostrare ogni giorno il suo amore per il 48enne, sbocciato per caso su un campo da padel. La coppia condivide anche la passione per il calcio, per la Roma e per i viaggi. Negli ultimi anni Totti e Noemi si sono concessi molte vacanze, l'ultima sulla neve, a Ortisei, dove Francesco era già stato in passato con l'ex moglie Ilary Blasi. Per ora la Bocchi e Totti convivono ma in futuro non sono da escludere il matrimonio e un figlio insieme.