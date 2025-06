Francesco Totti scatenato al concerto di Vasco: parte Rewind e Noemi... 

C'erano anche Francesco Totti e Noemi Bocchi al concerto di Vasco Rossi che si è tenuto allo Stadio Olimpico venerdì 27 giugno. Scatenati e complici, come mostrano le storie su Instagram condivise dalla coppia che è più unita che mai in barba a chi ciclicamente scrive di crisi. Divertente il momento in cui sulle note di Rewind, il Capitano guarda la compagna sulla strofa "Fammi godere" e lei gli dà un buffetto sul viso, divertita e spensierata. Totti e Noemi stanno insieme da oltre due anni e sono davvero innamorati. Condividono molte passioni, da quella per la Roma al padel, passando per la musica di Vasco Rossi. Non è la prima volta che Francesco e Noemi assistono ad un live del Blasco, è già accaduto nel 2023 e in quell'occasione con loro c'era anche Ultimo, altro musicista molto amato da entrambi.