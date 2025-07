Totti e Noemi, cena romantica a Singapore: ristorante da mille e una notte

Noemi Bocchi e Francesco Totti sono a Singapore: cena privata per la coppia. Come documentato su Instagram dalla compagna dell'ex capitano della Roma, sono ore di totale relax quelle che stanno trascorrendo in Asia. Luci soffuse, un'atmosfera piacevole, una location esclusiva e un tavolo imbandito e curato nei minimi particolari hanno fatto da cornice a un momento di pura spensieratezza, vissuto in piacevole compagnia.