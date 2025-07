Totti e la Lazio? Un suo "parente" firma per i biancocelesti a Formello. E Noemi Bocchi...

Mirko Monti nelle giovanili della Lazio

Ma chi è Mirko Monti? Classe 2010, non è altro che il fratello minore di Melissa Monti, attuale fidanzata di Cristian Totti, il figlio più grande di Francesco e Ilary Blasi (anche lui calciatore, attualmente svincolato). E non è finita qui: perché da qualche tempo Mirko è legato a Sofia Caucci, la figlia che Noemi Bocchi ha avuto dall'ex marito Mario Caucci di professione imprenditore ed ex team manager del Tivoli Calcio. Dunque il giovane Monti è legato da un doppio filo a Totti e Noemi.

Il messaggio di Mirko Monti

"Occhi sul futuro, rispetto per il passato", così Mirko Monti ha annunciato su Instagram il suo arrivo nella Lazio. Sicuramente un passo importante per la sua promettente carriera. Tra i tanti commenti non sono sfuggiti i cuori di Noemi Bocchi e quelli di Melissa Monti, che è più grande di cinque anni, lavora come attrice e presto vedremo nella nuova stagione dei Cesaroni. La fidanzata Sofia ha invece scritto: "Orgogliosa di te, ti amo da morire".