Totti e Noemi, chi sarà il nuovo vicino di casa vip e i retroscena sul trasloco

ROMA - Francesco Totti e il nuovo trasloco. L’ex capitano della Roma, che da qualche tempo vive in un attico di 270 metri quadrati insieme alla compagna Noemi Bocchi, sarebbe infatti finito al centro di un acceso contenzioso con il proprietario dell’appartamento. Stando a quanto riporta il Messaggero, alla base della scelta di cambiare casa ci sarebbero attriti con il proprietario. Il nodo della disputa sarebbero alcune infiltrazioni d’acqua che avrebbero interessato l’attico con vista mozzafiato sulla città. Totti attribuirebbe il problema al locatore e avrebbe quindi iniziato a ridurre l’importo del canone d’affitto. Il proprietario, però, ha reagito con una diffida formale, intimando all’ex calciatore di corrispondere l’intera somma prevista dal contratto. La situazione si sarebbe ulteriormente complicata quando il locatore ha sostenuto che la famiglia avrebbe provocato a sua volta dei danni all’immobile, danni che richiederebbero costosi interventi di riparazione. Una versione, ovviamente, contestata dalla coppia.