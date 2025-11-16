Corriere dello Sport.it
domenica 16 novembre 2025
Totti e Noemi, chi sarà il nuovo vicino di casa vip e i retroscena sul trasloco

Problemi con l’attuale proprietario dell’attico di piazza Jacini. L’ex capitano della Roma ha scelto una nuova abitazione sempre a Nord della città
ROMA - Francesco Totti e il nuovo trasloco. L’ex capitano della Roma, che da qualche tempo vive in un attico di 270 metri quadrati insieme alla compagna Noemi Bocchi, sarebbe infatti finito al centro di un acceso contenzioso con il proprietario dell’appartamento. Stando a quanto riporta il Messaggero, alla base della scelta di cambiare casa ci sarebbero attriti con il proprietario. Il nodo della disputa sarebbero alcune infiltrazioni d’acqua che avrebbero interessato l’attico con vista mozzafiato sulla città. Totti attribuirebbe il problema al locatore e avrebbe quindi iniziato a ridurre l’importo del canone d’affitto. Il proprietario, però, ha reagito con una diffida formale, intimando all’ex calciatore di corrispondere l’intera somma prevista dal contratto. La situazione si sarebbe ulteriormente complicata quando il locatore ha sostenuto che la famiglia avrebbe provocato a sua volta dei danni all’immobile, danni che richiederebbero costosi interventi di riparazione. Una versione, ovviamente, contestata dalla coppia.

Totti e la nuova casa. Con un vicino speciale

Nel frattempo, però, Totti ha già deciso di voltare pagina. L’ex numero 10 giallorosso ha preparato i bagagli per trasferirsi in un prestigioso comprensorio in via degli Orti della Farnesina, noto per ospitare numerosi personaggi dello spettacolo, tra cui Paolo Bonolis. Qui Totti avrebbe optato per una formula contrattuale differente, il “rent to buy”: una locazione iniziale che può trasformarsi in acquisto a un prezzo già definito. Un segnale chiaro della volontà di stabilirsi più a lungo, scegliendo una casa non lontana dalla precedente ma sempre nel cuore della Roma Nord.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Totti e Noemi

