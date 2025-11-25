Bufera Totti e Ilary sul presunto abbandono della figlia, ultime news: la richiesta della Procura e la reazione di lui

Totti e Noemi indagati per presunto abbandono di minori

Secondo la Procura di Roma non ci sarebbe mai stato un pericolo concreto per la bambina: la piccola aveva con sé un telefono per contattare la madre, si trovava in un contesto con altri ragazzi più grandi (i due figli di Noemi) e la presenza della tata. La Procura ha quindi chiesto l’archiviazione del procedimento a carico di Francesco Totti e la compagna, ritenendo che le accuse non trovino riscontro nei fatti accertati. I legali di Ilary Blasi sostengono però che la bambina fosse effettivamente sola e che non vi fosse alcun incarico formale affidato alla tata. La prossima udienza è dunque fissata a lunedì primo dicembre.