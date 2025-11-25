Bufera Totti e Ilary sul presunto abbandono della figlia, ultime news: la richiesta della Procura e la reazione di lui
Come anticipato da La Repubblica, stata fissata al primo dicembre davanti al Gup del Tribunale di Roma l’udienza legata alla vicenda giudiziaria che vede indagati Francesco Totti, la sua attuale compagna Noemi Bocchi e la tata, quest’ultima accusata anche di falso. La vicenda riguarda un episodio avvenuto nel maggio 2023, quando l’ex capitano della Roma è stato denunciato dall’ex moglie, Ilary Blasi, per aver lasciato sola la figlia Isabel, nata nel 2016, per alcune ore.
Totti e Noemi indagati per presunto abbandono di minori
Secondo la Procura di Roma non ci sarebbe mai stato un pericolo concreto per la bambina: la piccola aveva con sé un telefono per contattare la madre, si trovava in un contesto con altri ragazzi più grandi (i due figli di Noemi) e la presenza della tata. La Procura ha quindi chiesto l’archiviazione del procedimento a carico di Francesco Totti e la compagna, ritenendo che le accuse non trovino riscontro nei fatti accertati. I legali di Ilary Blasi sostengono però che la bambina fosse effettivamente sola e che non vi fosse alcun incarico formale affidato alla tata. La prossima udienza è dunque fissata a lunedì primo dicembre.
Figlia Isabel lasciata da sola, la reazione di Totti
A riguardo, l’avvocato Gianluca Tognozzi, difensore di Francesco Totti, ha dichiarato: "La richiesta di archiviazione della Procura è puntualmente motivata rispetto alla realtà dei fatti accertati. Comunque mi sembra che il tutto sia strumentale alle controversie in sede civile". L'ex attaccante è assistito nell’ambito del procedimento civile per il divorzio da Ilary Blasi dall’avvocato Antonio Conte.