Noemi Bocchi, l'ultimo compleanno prima della grande svolta. Il gesto di Totti è dolcissimo

Per Noemi Bocchi quello dei 38 anni ha il sapore di un compleanno di passaggio. L'ultimo prima di un debutto destinato a cambiare la sua vita pubblica. Il 31 agosto ha spento le candeline lontano da feste sfarzose e celebrazioni mondane, scegliendo invece un'atmosfera semplice e familiare. Dal prossimo 3 ottobre, però, lo scenario sarà completamente diverso: Noemi è tra i concorrenti di Ballando con le Stelle , pronta a scendere sulla pista di Milly Carlucci e a mostrarsi al pubblico come mai aveva fatto prima. Accanto a lei, nel giorno del compleanno, non poteva mancare Francesco Totti . L'ex capitano della Roma ha scelto di celebrare la compagna anche pubblicamente, affidando ai social poche parole e una canzone che hanno il sapore di una dichiarazione d'amore.

Noemi Bocchi, l'ultimo compleanno prima di Ballando con le Stelle

Nata a Roma il 31 agosto 1988, Noemi Bocchi compie 38 anni proprio mentre è iniziato il conto alla rovescia verso la sua prima esperienza televisiva. Dal 3 ottobre sarà infatti una delle protagoniste della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Un'occasione importante soprattutto perché, fino a oggi, il pubblico ha conosciuto Noemi solo ed esclusivamente per via della sua relazione con Totti. Fotografie rubate, viaggi, apparizioni pubbliche e inevitabili riferimenti alla lunga e complessa separazione dell'ex attaccante da Ilary Blasi hanno scandito gli ultimi quattro anni. Lei, però, ha sempre mantenuto un profilo riservato, evitando di raccontarsi direttamente. Sulla pista di Milly Carlucci tutto questo cambierà. Tra prove, coreografie e momenti dedicati alle storie personali dei concorrenti, Noemi avrà per la prima volta un palcoscenico tutto suo. Non più soltanto la compagna dell'ex numero 10 della Roma, ma una concorrente chiamata a mettersi in gioco davanti a milioni di telespettatori. Prima della grande esposizione televisiva, però, c'è stato spazio per una celebrazione decisamente più intima.

La dedica di Totti e il compleanno in casa

Niente party spettacolare o compleanno mondano, almeno a giudicare da quanto mostrato sui social. Dalle storie Instagram di Noemi Bocchi emerge una festa di compleanno vissuta in un clima casalingo e raccolto, circondata dalle persone più importanti della sua quotidianità. Accanto a lei c'era Francesco Totti, ma anche i figli Sofia e Tommaso, nati dal precedente matrimonio con Mario Caucci. Un compleanno semplice, trascorso in famiglia, senza eccessi e lontano da qualsiasi grande festa. A rendere ancora più speciale la giornata è stato proprio Totti. L'ex giocatore ha pubblicato una fotografia insieme alla Bocchi: lui con cappello nero e felpa bianca, lei con una felpa scura mentre manda un bacio verso l'obiettivo. Ad accompagnare l'immagine una dichiarazione essenziale: "Ti amo", con un cuore rosso. Ma il dettaglio più romantico è arrivato dalla canzone scelta come sottofondo: Buon compleanno bambina di Edoardo Bennato. Un gesto pubblico che conferma ancora una volta la solidità del rapporto tra i due. E che arriva proprio mentre Noemi si prepara a entrare in una dimensione molto diversa da quella vissuta finora.