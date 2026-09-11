Ballando con le Stelle, svelate le coppie. Noemi Bocchi con Pernice, la frecciatina a Totti

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza su Rai 1 il prossimo 3 ottobre. Dopo aver svelato i concorrenti del cast Milly Carlucci ha annunciato sui social i primi sei accoppiamenti. Tra i più interessanti quello di Noemi Bocchi, già di per sé una delle concorrenti più attese del dancing show. Per la compagna di Francesco Totti si tratta del suo approdo ufficiale in tv. Una grande occasione per farsi conoscere dal grande pubblico dopo anni di gossip e rumors sulla sua love story con il Capitano. Ebbene, alla flower designer 38enne è stato affidato uno dei ballerini più forti e amati del programma: Giovanni Pernice. Due anni fa ha trionfato con Bianca Guaccero mentre lo scorso anno ha sfiorato di nuovo il primo posto con Francesca Fialdini. E pare sia determinato a fare bene anche quest'anno...