Ballando con le Stelle, svelate le coppie. Noemi Bocchi con Pernice, la frecciatina a Totti
Cresce l'attesa per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza su Rai 1 il prossimo 3 ottobre. Dopo aver svelato i concorrenti del cast Milly Carlucci ha annunciato sui social i primi sei accoppiamenti. Tra i più interessanti quello di Noemi Bocchi, già di per sé una delle concorrenti più attese del dancing show. Per la compagna di Francesco Totti si tratta del suo approdo ufficiale in tv. Una grande occasione per farsi conoscere dal grande pubblico dopo anni di gossip e rumors sulla sua love story con il Capitano. Ebbene, alla flower designer 38enne è stato affidato uno dei ballerini più forti e amati del programma: Giovanni Pernice. Due anni fa ha trionfato con Bianca Guaccero mentre lo scorso anno ha sfiorato di nuovo il primo posto con Francesca Fialdini. E pare sia determinato a fare bene anche quest'anno...
Noemi Bocchi ballerà con Giovanni Pernice a Ballando con le Stelle 2026
"Quest'anno Giovanni Pernice ballerà con Noemi Bocchi", annuncia Milly Carlucci nel video in cui vengono svelate le prime coppie di Ballando con le Stelle 2026. "Chissà che penserà il Capitano...", ha commentato una voce fuori campo, probabilmente un collaboratore della conduttrice Rai. Quest'ultima ha subito ripetuto: "Chissà che penserà il Capitano...". Sarà geloso dell'aitante ballerino e insegnante? Al momento né Totti né Noemi hanno rilasciato commenti a riguardo. Di sicuro da parte della Bocchi c'è la volontà di impegnarsi a fondo in questa avventura e il suo nuovo maestro è indubbiamente uno dei migliori.
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