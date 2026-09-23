Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle, la promessa di Totti

Francesco Totti non ha dubbi: Noemi Bocchi sorprenderà. L’ex capitano della Roma ha parlato della partecipazione della compagna a Ballando con le Stelle durante un’intervista a 1mattina News. Raccontando con quali intenzioni la flower designer si prepara ad affrontare la nuova esperienza televisiva. Nessuna ossessione per la vittoria, ha assicurato l'ex calciatore, ma la volontà di mettersi in gioco fino in fondo. E soprattutto un’occasione per mostrare al pubblico qualcosa di Noemi che finora è rimasto lontano dai riflettori.

Cosa pensa Totti di Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle

"Non è partita con l’obiettivo di vincere Ballando con le Stelle", ha spiegato Totti parlando di Noemi. Una precisazione che racconta lo spirito con cui la Bocchi avrebbe deciso di affrontare l’avventura nel dancing show di Milly Carlucci. Questo, però, non significa che prenderà l’impegno alla leggera. Al contrario. Francesco conosce bene la determinazione della sua dolce metà e si aspetta che affronti la sfida senza risparmiarsi: "So che ci metterà il 300 per cento". È soprattutto un’altra frase pronunciata da Totti a lasciare intravedere quanto l’ex calciatore creda nella partecipazione di Noemi: "Sarà una donna che tante persone rivaluteranno...". Poche parole che sembrano andare oltre la gara e le esibizioni. L’esperienza a Ballando con le Stelle rappresenterà infatti per la 38enne un’esposizione televisiva diversa rispetto a quella avuta finora. Il pubblico avrà così la possibilità di conoscerla direttamente e non soltanto attraverso il racconto mediatico della sua relazione con Totti.

Noemi Bocchi pronta al suo debutto in televisione

Per Noemi Bocchi la pista da ballo diventa dunque una nuova sfida personale, da affrontare con quella determinazione sottolineata proprio dal compagno. Totti, almeno nelle sue dichiarazioni, sposta l’attenzione dal risultato finale al percorso. Non conta necessariamente arrivare alla vittoria: l’aspetto più importante, nelle sue parole, sembra essere la possibilità per Noemi di mostrarsi per quella che è. E quel "tante persone la rivaluteranno" suona già come la previsione di chi, vivendola lontano dalle telecamere, è convinto che il pubblico possa scoprire un lato di lei ancora poco conosciuto.