Ecco come festeggerà i 50 anni Francesco Totti: vola in America con Noemi e i figli, ma Ballando con le stelle…

Niente festa di compleanno per centinaia di persone. Come fu - non proprio per sua volontà - per i 40 anni. Niente vacanza lunga perché la sua compagna, Noemi Bocchi , è impegnata con Ballando con le Stelle . Francesco Totti , però, ha deciso di festeggiare i suoi primi 50 anni con le sue persone lontano da tutto e tutti. Con Noemi, appunto. E tutti i figli: i due di lei, Sofia e Tommaso, e i suoi tre Cristian, Chanel e Isabel. La famiglia Totti è volata in America, a Las Vegas, come svelato anche dalle storie Instagram dei due figli maggiori del Capitano.

Totti 50 anni, il programma della festa

Totti, Noemi e i cinque figli trascorreranno in America cinque giorni. Non di più. Un week end lungo, giusto per celebrare il compleanno che arriva domenica 27 settembre. D’altronde, Noemi in questi giorni è impegnata con le prove di Ballando con le Stelle, al via sabato 3 ottobre. Ha avuto una piccola “deroga” per questa importante occasione, ma dalla settimana prossima si riparte senza sosta. E l’attesa è altissima.

Compleanno Totti, come festeggeremo sul Corriere dello Sport

Anche il Corriere dello Sport festeggerà i 50 anni di Francesco Totti. Dalle 10 di domenica 27 settembre sarà disponibile l’intervista esclusiva del nostro direttore, Ivan Zazzaroni, allo storico numero 10 della Roma. Intervista on line sul nostro canale YouTube. La mattina, invece, ci sarà un omaggio in edicola. Insieme al quotidiano regaleremo un album con le immagini più iconiche della sua vita e della sua carriera, impreziosito dal suo autografo.