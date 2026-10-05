Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle, la Fialdini boccia le parole su Totti: "È una contraddizione"

Noemi Bocchi continua a far discutere dopo il suo debutto televisivo a Ballando con le Stelle . La compagna di Francesco Totti è stata una delle protagoniste della prima puntata del programma di Milly Carlucci, dove ha scelto di mettersi in gioco anche per provare a raccontarsi al di là della relazione con l’ex capitano della Roma. Un obiettivo che, però, secondo Francesca Fialdini sarebbe entrato subito in contraddizione con quanto mostrato e raccontato durante la serata. A Domenica In , la bionda conduttrice non ha risparmiato una stoccata alla concorrente, provocando l’immediata reazione di Simona Ventura.

Francesca Fialdini punge Noemi Bocchi dopo Ballando con le Stelle

Nel salotto di Mara Venier si è parlato a lungo della prima puntata di Ballando con le Stelle e inevitabilmente l'attenzione si è spostata su Noemi Bocchi. Il suo esordio sulla pista è stato apprezzato, ma a non convincere del tutto Francesca Fialdini sono state soprattutto le parole pronunciate dalla 38enne romana. Durante il dancing show, la Bocchi ha ammesso quanto il peso della notorietà del compagno abbia finito per condizionare la percezione di se stessa. "Le insicurezze mi sono venute da quando sto con Francesco Totti, il suo personaggio mi schiaccia", ha raccontato, spiegando di non sentirsi più riconosciuta come una donna con una propria vita, dei figli e degli impegni, ma semplicemente come "la compagna di". Una confessione accolta con comprensione da molti, Zia Mara compresa. La Fialdini, però, ha individuato una contraddizione: "La prima a non dover parlare di Francesco dovrebbe essere lei". E ancora: "È stata tutta la sera a dire che ha ballato per Francesco. Allora mettiti d’accordo. Se tu vieni e dici che hai un carico, cerchi di parlare di altro". Nessuna critica alla performance, giudicata ottima, ma un appunto preciso sul racconto scelto per presentarsi al pubblico.

Simona Ventura provoca la Fialdini: "Gelosetta anche tu?"

A movimentare il confronto ci ha pensato Simona Ventura, che con la Fialdini condivide a Ballando con le Stelle il ruolo di commentatrice a bordo pista e la gestione del tesoretto. La conduttrice ha trasformato immediatamente la critica in una provocazione: "Gelosetta anche tu?". Il riferimento era a Giovanni Pernice, maestro di Noemi Bocchi e vecchia conoscenza di Francesca, con la quale ha condiviso la precedente edizione della trasmissione arrivando fino al secondo posto. Una battuta che la Ventura aveva già utilizzato la sera prima con Barbara D'Urso, chiamando in causa il rapporto tra Pasquale La Rocca e Ornella Muti. Ma la conduttrice Rai ha escluso qualsiasi gelosia, ribadendo implicitamente il senso della sua osservazione: se la Bocchi vuole davvero liberarsi dall'etichetta di "compagna di Totti", dovrà essere lei per prima a spostare il racconto su altri aspetti della propria vita. Un percorso che, del resto, è appena cominciato.

Rossella Erra difende Noemi Bocchi: "Ha avuto coraggio"

A prendere le difese della concorrente è stata invece Rossella Erra. "Siamo solo alla prima puntata, arriverà", ha assicurato, invitando a concedere alla Bocchi il tempo necessario per mostrarsi sotto una luce diversa. La Erra, che le ha assegnato anche parte del proprio tesoretto, ha sottolineato soprattutto il coraggio dimostrato nell'accettare una sfida televisiva così esposta. Per la tribuno del popolo, presentarsi per la prima volta davanti alle telecamere e affrontare da sola la pista non era affatto scontato: "Non è da tutti. Ha avuto coraggio".