Totti piange, Noemi Bocchi crolla. Cosa è successo dopo la puntata di Ballando con le Stelle

Noemi Bocchi sorprende Totti a Ballando con le Stelle

A quanto pare, Totti era tra i più scettici sulle possibilità della compagna. Non per mancanza di fiducia, ma perché conosce bene il suo carattere e immaginava quanto potesse essere difficile per lei affrontare un'esperienza del genere davanti alle telecamere. "Lui pensava che io non ce la potessi proprio fare", ha confessato Noemi. L'ex numero 10 della Roma le ripeteva: "Tu, per come sei fatta caratterialmente, secondo me non la puoi fare". Poi è arrivato il momento dell'esibizione e ogni previsione è saltata. "Quando ha visto l'esibizione si è alzato da tavola, si è messo in un angolo e si è emozionato. Si è messo a piangere e sono contenta di questo perché, come ho detto in puntata, lui non esprime emozioni. Si è emozionato perché ha visto quanto ho faticato e quanto mi sono impegnata. Vedermi ballare così e riuscire a vedere cosa stavo facendo gli ha dato una forte emozione", ha raccontato la Bocchi. Una reazione che l'ha colpita particolarmente, conoscendo la riservatezza dell'ex attaccante quando si tratta di mostrare quello che prova.

Totti in lacrime per Noemi Bocchi in tv

La sorpresa più grande è arrivata proprio dopo il ballo. Totti non si è limitato a complimentarsi con la compagna: si è messo a piangere. "Sono contenta di questo perché, come ho detto in puntata, lui non esprime emozioni", ha spiegato Noemi. A colpirlo sarebbe stato soprattutto il percorso affrontato dalla compagna per arrivare pronta al debutto: allenamenti, difficoltà e tanta determinazione. "Si è emozionato perché ha visto quanto ho faticato e quanto mi sono impegnata. Vedermi ballare così e riuscire a vedere cosa stavo facendo gli ha dato una forte emozione", ha aggiunto. Un retroscena che evidenzia anche un lato più privato del rapporto tra Totti e Noemi, lontano dalle indiscrezioni che negli ultimi anni hanno accompagnato la coppia.

Noemi Bocchi e quel crollo prima di Ballando

Dietro il sorriso mostrato in pista, però, non sono mancati i momenti complicati. Noemi ha infatti ammesso di aver dovuto fare i conti con una forte ansia nei giorni precedenti alla puntata. Il momento più difficile sarebbe arrivato il giovedì prima del debutto, durante le prove con il maestro Giovanni Pernice. "Mi è salita l'ansia, ho avuto un vuoto. Sono crollata tra le braccia di Giovanni", ha detto. Una crisi superata prima di scendere in pista e affrontare una delle sfide più impegnative della sua esperienza televisiva. Alla fine, però, il risultato più inatteso non è arrivato dai voti della giuria, ma da casa. Perché tra tutti i giudizi ricevuti, quello che Noemi difficilmente dimenticherà è proprio quello di Totti: prima scettico, poi sorpreso e infine in lacrime davanti alla sua performance.