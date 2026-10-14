"Totti manager ombra di Noemi Bocchi", cosa fa dietro le quinte di Ballando con le Stelle

Francesco Totti non scende in pista, ma dietro le quinte di Ballando con le Stelle la sua presenza si fa sentire eccome. L'ex capitano della Roma è il primo sostenitore della compagna Noemi Bocchi , protagonista della nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci. Non soltanto incoraggiamenti e parole d'affetto, ma anche un coinvolgimento diretto nella sua prima esperienza televisiva. A raccontarlo è il settimanale Chi, che descrive Totti come una sorta di manager ombra , sempre attento a ciò che accade intorno alla compagna e pronto ad accompagnarla in questa nuova avventura professionale.

Francesco Totti manager ombra di Noemi Bocchi: il retroscena

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela, Francesco Totti avrebbe assunto un ruolo particolarmente attivo nella partecipazione di Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle. Sebbene la 38enne sia ufficialmente seguita dall'agenzia Stars on Field, l'ex calciatore sarebbe diventato una presenza costante anche nell'organizzazione dei suoi impegni televisivi. "Il suo ruolo sembra quello di un manager-ombra", scrive il giornalista, svelando alcuni dettagli del comportamento dell'ex capitano giallorosso. Totti accompagnerebbe spesso la compagna negli studi Rai di Saxa Rubra e manterrebbe i contatti con il gruppo di lavoro attraverso telefonate, interessandosi da vicino al percorso della sua dolce metà. Un atteggiamento che nascerebbe soprattutto dal desiderio di proteggerla. Per Noemi si tratta di un debutto assoluto nel mondo della televisione, un ambiente nel quale si è ritrovata improvvisamente sotto i riflettori dopo anni trascorsi prevalentemente lontano dalle telecamere. Totti, che conosce bene il peso della popolarità e dell'esposizione mediatica, avrebbe quindi deciso di seguirla passo dopo passo.

Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle, la commozione di Totti

Da quando la sua relazione con Francesco Totti è diventata pubblica, Noemi Bocchi è finita ripetutamente al centro delle cronache rosa. Nonostante l'attenzione mediatica, ha sempre mantenuto un profilo piuttosto riservato, evitando interviste e dichiarazioni sulla propria vita privata. La proposta di Milly Carlucci ha però segnato un cambiamento. Noemi ha deciso di mettersi alla prova sulla pista di Ballando con le Stelle 2026, dove si esibisce ogni sabato sera in coppia con il ballerino professionista Giovanni Pernice. Un'occasione per mostrarsi al pubblico in una veste diversa da quella di compagna dell'ex attaccante, raccontando anche aspetti meno conosciuti della propria personalità. E proprio Totti è tra i più emozionati per questa nuova esperienza. A raccontarlo è stata la stessa Noemi, che ha rivelato la reazione del compagno dopo una delle sue esibizioni: "Si è messo a piangere".