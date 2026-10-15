"Totti sposa Noemi Bocchi dopo Ballando con le Stelle", ecco quando

Francesco Totti e Noemi Bocchi pronti alle nozze dopo cinque anni d'amore. L'ex capitano della Roma avrebbe già deciso quando sposare la compagna
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2 min

Pubblicato il 15.10.2026, 16:09

Tottinoemi bocchi

Francesco Totti e Noemi Bocchi pronti a pronunciare il fatidico sì. Dopo anni d'amore, l'ex capitano della Roma vuole portare all'altare la compagna, con la quale ha costruito una nuova vita dopo la separazione da Ilary Blasi. Un passo importante, che segna una svolta nella loro relazione e apre un nuovo capitolo nella vita sentimentale del Pupone.

Quando si sposano Totti e Noemi Bocchi

Come riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Totti "è innamoratissimo della sua Noemi e sta già pensando alle nozze". Non solo: la sua intenzione sarebbe quella di sposarla "entro e non oltre il prossimo settembre". Dunque, dopo l'avventura a Ballando con le Stelle, dove Noemi si sta facendo conoscere al grande pubblico, provando a scrollarsi di dosso l'etichetta di compagna di Totti. Per Francesco la Bocchi rappresenta la protagonista di una nuova fase sentimentale, iniziata dopo la rottura con Ilary Blasi. La loro storia, inizialmente osservata con curiosità e accompagnata da numerose indiscrezioni, si è trasformata nel tempo in una relazione stabile e duratura.

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Seconde nozze per Totti e Noemi Bocchi

Sia per Totti sia per Noemi saranno seconde nozze. Francesco è stato sposato per quasi vent'anni con Ilary Blasi, dalla quale ha avuto i figli Cristian, Chanel e Isabel; la Bocchi è stata invece legata all'imprenditore Mario Caucci, con il quale ha avuto Sofia e Tommaso.

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