Noemi Bocchi, il passato doloroso: "Sola con due figli". Poi la verità sul primo bacio con Totti

Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle parla del suo passato

Un valzer sulle note di una storia personale segnata da momenti difficili e dalla necessità di ricominciare. Noemi Bocchi ha scelto di mostrare un lato poco conosciuto di sé durante la terza puntata di Ballando con le Stelle, lasciandosi andare a una confessione che ha riportato alla luce un capitolo doloroso del suo passato. Nel filmato trasmesso prima dell'esibizione con Giovanni Pernice, la compagna di Francesco Totti ha raccontato di riconoscersi nella figura di una tigre, simbolo della forza che ha dovuto trovare dentro di sé per affrontare le difficoltà della vita. "Mi sento una tigre. La vita mi ha portato a tirare fuori il meglio di me", ha spiegato, individuando nella separazione dall'ex marito Mario Caucci il momento in cui ha dovuto dimostrare maggiore determinazione. Una rottura avvenuta diversi anni prima dell'incontro con Francesco Totti, quando Noemi era ancora molto giovane e i suoi due figli avevano appena sei e tre anni. "Mi sono ritrovata sola con i miei due figli. Presi una botta, uno tsunami in pieno", ha confessato. Un cambiamento improvviso che l'ha costretta a fare i conti con responsabilità, paure e insicurezze. "Ero tanto piccola, ci sono stati momenti in cui mi dicevo: come faccio? Come posso tirare su loro e me stessa?". Una domanda alla quale, con il passare del tempo, è riuscita a trovare una risposta. "La forza l'ho trovata", ha aggiunto.

La separazione da Mario Caucci e le lacrime nascoste ai figli

Il passaggio più toccante del racconto è arrivato quando Noemi Bocchi ha ricordato la sofferenza vissuta lontano dagli occhi dei bambini. Una madre che, nonostante le proprie fragilità, sentiva di non potersi permettere di crollare davanti ai figli. "Tenevo tutto dentro, mi andavo a chiudere in bagno e sfogavo la mia rabbia", ha confidato, spiegando di aver cercato di proteggerli dalle conseguenze emotive della separazione. "Non potevano vedere crollare l'unica loro spalla". Nonostante tutto, il dolore non ha risparmiato i bambini. "Loro hanno sofferto", ha ammesso la 38enne, tornando con la memoria alla fine del matrimonio con Mario Caucci e alla perdita di quegli equilibri familiari che fino a quel momento avevano rappresentato un punto di riferimento. "Ci siamo ritrovati soli, senza un uomo accanto. Per loro un padre, per me un marito, un tutto. Eravamo molto legati", ha ribadito. Parole che restituiscono il senso di smarrimento provato in quel periodo, quando la necessità di occuparsi dei figli si intrecciava con il bisogno di trovare qualcuno su cui poter contare. "Mi ritrovai sola con quelle due creature così piccole, forse avevo anche io bisogno di essere figlia", ha chiarito, lasciando emergere una fragilità che raramente aveva mostrato pubblicamente. Proprio il riferimento al bisogno di sentirsi ancora figlia ha anticipato un'altra confessione, rimasta però soltanto accennata. "Sulla mia famiglia c'è tutta un'altra storia da raccontare", ha dichiarato, senza fornire ulteriori dettagli. Una frase che lascia intuire l'esistenza di altri capitoli personali che Noemi, almeno per il momento, non ha voluto approfondire.