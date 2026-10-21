Noemi Bocchi, la confessione sulla vita con Totti: "Non mi sento più bella e sexy"  

Da tempo è al centro dell'attenzione mediatica, tra indiscrezioni, polemiche e giudizi sulla sua vita privata. Ora Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti , ha scelto di raccontare un lato di sé rimasto finora lontano dai riflettori. A Ballando Segreto , il programma di RaiPlay che racconta il dietro le quinte di Ballando con le Stelle , si è lasciata andare a una confessione intima davanti a Milly Carlucci, rivelando quanto le critiche ricevute negli ultimi anni abbiano inciso sulla percezione di se stessa e sulla sua autostima.

Noemi Bocchi e la confessione a Milly Carlucci: "Non mi sento più bella"

A far emergere le fragilità della compagna dell'ex capitano della Roma è stata una domanda diretta di Milly Carlucci. "Tu ti guardi allo specchio, non ti giudichi bella, sexy?", le ha chiesto la conduttrice, cercando di comprendere come Noemi viva oggi il rapporto con la propria immagine. La risposta è arrivata senza esitazioni: "Ora no, ma questa è la scia di questi anni". Parole che raccontano le conseguenze di un'esposizione mediatica alla quale Bocchi non era abituata e che, secondo il suo racconto, avrebbe progressivamente minato le sue certezze. "Mi sentivo bella, sexy, camminavo tre metri da terra prima dello tsunami di commenti", ha confessato dopo aver già raccontato in diretta la separazione dall'ex marito Mario Caucci. Un cambiamento che Noemi ha descritto come un processo lento, alimentato dai continui giudizi ricevuti dall'esterno. "Voi immaginate credere in te e da domani tutti che ti trovano difetti, tutti i giorni. Anche se sei la persona più sicura del mondo ti colpisce", ha aggiunto, spiegando quanto possa essere difficile conservare la fiducia in se stessi quando ogni aspetto della propria vita viene sottoposto allo sguardo degli altri.

La relazione con Francesco Totti e lo "tsunami" di commenti

Senza entrare direttamente nelle polemiche che hanno accompagnato la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, Noemi Bocchi ha fatto riferimento al clamore mediatico che ha investito la sua relazione con l'ex calciatore. Una storia sentimentale vissuta inizialmente con naturalezza, ma diventata presto oggetto di un'attenzione pubblica senza precedenti per lei. "Come è iniziata la nostra cosa è stata molto normale, io non l'ho mai vissuto come personaggio", ha chiarito, sottolineando come il legame con Totti non abbia mai rappresentato, ai suoi occhi, una forma di riconoscimento sociale. Ed è proprio per questo che la scelta dell'ex calciatore di stare con lei non è bastata a proteggerla dalle insicurezze. "Non mi dà quella forza di dire: però ha scelto me", ha ammesso.