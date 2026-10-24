Noemi Bocchi, il nome di Totti torna a Ballando. Lei sbotta: "Andiamo avanti"

Noemi Bocchi è stufa. Nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Al centro del suo intervento, i continui riferimenti a Francesco Totti durante il dancing show di Milly Carlucci. La concorrente, stanca di essere identificata esclusivamente attraverso la sua liaison sentimentale, ha voluto mettere le cose in chiaro. E lo ha fatto con parole dirette, senza nascondere un certo fastidio.

Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle, lo sfogo sui riferimenti a Totti

La partecipazione di Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle ha suscitato grande curiosità, soprattutto per via del suo legame con Francesco Totti. Un legame che continua a essere al centro dell'attenzione, anche quando la protagonista dovrebbe essere soltanto lei e i suoi progressi nel ballo. Durante la puntata del 24 ottobre, la Bocchi ha così deciso di affrontare apertamente la questione, spiegando di non essere interessata a parlare continuamente della propria vita sentimentale. "Non vorrei parlarne tutte le volte, ma se uno mi fa domande io rispondo. Che siamo qua per questo motivo lo sappiamo tutti, mo' andiamo avanti", ha dichiarato. Parole che sembrano racchiudere tutta la sua insofferenza per una situazione che si ripete. Noemi non nega che la notorietà acquisita grazie all'ex capitano della Roma abbia contribuito alla sua presenza nel programma, ma vorrebbe che l'attenzione si spostasse finalmente su altro.

Noemi Bocchi risponde alle critiche: "Sono loro che fanno domande"

Noemi Bocchi ha voluto rispondere anche a chi la accusa di utilizzare il nome di Francesco Totti per attirare l'attenzione e conquistare maggiore visibilità. Un'interpretazione che la diretta interessata respinge, sottolineando come i riferimenti alla sua relazione non partano necessariamente da lei. "Incolpano me che ne parlo, ma sono loro che fanno domande", ha precisato. "Non sono qui per costruirmi un personaggio, se piacerò o non piacerò non lo so, ma sono andata avanti lo stesso per 38 anni", ha affermato. Dunque, la partecipazione a Ballando con le Stelle rappresenta per lei un'esperienza nuova, ma anche l'occasione per farsi conoscere al di là di Totti. E il messaggio lanciato durante la prima serata su Rai 1 sembra essere proprio questo: il rapporto con l'ex calciatore fa parte della sua vita, ma non vuole che diventi l'unico argomento attraverso cui raccontarla.