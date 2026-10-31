Noemi Bocchi e i problemi dei genitori: "Via di casa a 13 anni". La fame e la vergogna  

I problemi della famiglia di Noemi Bocchi

Una ragazzina costretta a crescere troppo in fretta, a fare i conti con responsabilità più grandi della sua età e a rinunciare a quella spensieratezza che dovrebbe accompagnare l'adolescenza. È il ritratto che Noemi Bocchi ha restituito di sé durante la quinta puntata di Ballando con le Stelle, raccontando per la prima volta alcuni aspetti particolarmente delicati della propria infanzia. "A 13 anni sono andata via di casa", ha confessato, spiegando che dietro quella decisione c'erano soprattutto le difficoltà economiche affrontate dai genitori. "Non volevo pesare sulla mia famiglia. Hanno avuto problemi economici molto pesanti e mi ero ripromessa che appena avessi potuto permettermi di uscire di casa, me ne sarei andata". Una scelta maturata quando era ancora giovanissima, con il desiderio di diventare indipendente e non rappresentare un ulteriore peso per una famiglia già alle prese con numerose preoccupazioni. Il suo primo impiego è stato come commessa in un negozio di abbigliamento. In quel periodo aveva anche una relazione sentimentale e conviveva con il fidanzato dell'epoca. Una quotidianità scandita dal lavoro e dalle responsabilità, molto diversa da quella dei suoi coetanei. "Lavoravo e poi tornavo a casa da lui", ha ricordato. Non è stato semplice neppure confrontarsi con gli amici. Per molto tempo Noemi ha preferito nascondere la propria situazione, provando vergogna nel raccontare le difficoltà che stava attraversando. "Mi sono vergognata di raccontarmi ai miei amici. I miei genitori erano concentrati su altro, a sopravvivere". Poi una riflessione che racchiude il senso di quegli anni: "La fame ti fa trovare il coraggio di fare tutto". Parole che raccontano quanto le difficoltà abbiano influenzato il suo carattere e il modo di affrontare la vita.

Il rapporto oggi con i genitori e l'amore per Totti

Nel racconto di Noemi Bocchi c'è spazio anche per un sentimento difficile da spiegare: la mancanza di un punto di riferimento familiare durante gli anni della crescita. Un'assenza che, come ha ammesso, ha lasciato un segno profondo, senza però trasformarsi in risentimento nei confronti dei genitori. "Mi è mancato il bisogno di famiglia, una spalla, un sostegno, ma non ne faccio una colpa ai miei genitori. Le cose sono andate così". La compagna dell'ex capitano della Roma ha spiegato come quelle esperienze abbiano condizionato le sue scelte e il suo modo di intendere i rapporti personali. "Tutta la mia vita l'ho basata su questo. Nella mia vita ho avuto tutto ma anche niente. È bello avere l'orecchino prezioso, ma nella vita conta altro: è importante il rispetto, l'amore". Una riflessione che sembra mettere in secondo piano gli aspetti materiali, privilegiando invece il valore degli affetti e della stabilità emotiva. Ed è proprio parlando del presente che Noemi Bocchi ha fatto riferimento alla felicità ritrovata accanto a Totti, con il quale ha costruito una nuova quotidianità familiare. "Oggi ho la fortuna di essere felice, la persona che ho accanto mi ama, io lo amo. Ho una famiglia bellissima, lui ha una famiglia bellissima. E ci siamo uniti". A voler approfondire il rapporto con la famiglia d'origine è stato Alberto Matano, che le ha chiesto se oggi le incomprensioni e le difficoltà del passato siano state superate. "Diciamo", ha risposto inizialmente Noemi, lasciando intendere che la questione sia ancora delicata. Poi ha aggiunto: "Non mi piace parlare molto della mia famiglia, dare molti dettagli, per rispetto di mia madre e mio padre. Oggi stiamo bene, siamo felici".

A Ballando con le Stelle Noemi Bocchi emoziona tutti

Dopo una confessione tanto intensa, Noemi Bocchi è tornata sulla pista di Ballando con le Stelle, dimostrando ancora una volta i progressi compiuti nel corso della competizione. Insieme al maestro Giovanni Pernice ha portato in scena un tango preciso e passionale, caratterizzato da una buona padronanza dei movimenti e da un'interpretazione coinvolgente. Una performance che ha confermato il suo impegno nel programma, dove settimana dopo settimana sta cercando di farsi conoscere al di là della sua famosa relazione d'amore. Il racconto che ha preceduto l'emozione ha colpito molto. Milly Carlucci è apparsa particolarmente emozionata, tanto da commettere un piccolo lapsus e chiamare la concorrente Naomi anziché Noemi. Applausi anche da parte di Francesca Fialdini, che in passato aveva espresso alcune perplessità sui frequenti riferimenti della Bocchi a Totti. Questa volta, però, Noemi ha mostrato un volto diverso. Non soltanto quello della donna al centro delle cronache rosa, ma quello di una persona che ha dovuto affrontare difficoltà importanti fin da giovanissima, costruendo progressivamente (e duramente) la propria indipendenza.